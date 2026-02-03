Familia de menor en terapia intensiva pide cambiar imputación contra instructor a tentativa de homicidio

La familia de un menor de edad que permanece en terapia intensiva y con riesgo de fallecer solicitó que se modifique la tipificación del delito atribuido a su instructor, actualmente imputado por lesiones culposas. La defensa de la víctima considera que, por la gravedad del caso, corresponde una acusación por lesiones graves o incluso tentativa de homicidio.

El abogado de la familia, Pedro Javier Calcina Cuéllar, manifestó su desacuerdo con la imputación presentada por el Ministerio Público y anunció que se interpusieron recursos de apelación para que el caso sea reconsiderado.

Según explicó el jurista, los padres habían inscrito al menor en un gimnasio específico, pero el día de los hechos el instructor lo trasladó a otro recinto para realizar una sesión de sparring con cuatro personas que hasta la fecha no han prestado declaración.

“No fue en el gimnasio donde ellos lo inscribieron y estaban tranquilos, sino más bien el instructor lo trasladó a otro gimnasio para poder hacer sparring con cuatro personas que todavía no han declarado”, señaló Calcina.

El abogado también indicó que aún quedan actos investigativos pendientes, entre ellos el desdoblamiento de videos de seguridad del gimnasio donde ocurrieron los hechos, material que podría aportar elementos clave para esclarecer responsabilidades.

Inicialmente, la Fiscalía había solicitado 120 días de detención preventiva para el instructor investigado; sin embargo, la autoridad jurisdiccional determinó 90 días de detención preventiva, que deberá cumplir en el penal de Palmasola, mientras continúan las investigaciones.

Consultado sobre la tipificación actual, Calcina confirmó que el delito atribuido es lesiones culposas, aunque insistió en que la gravedad del estado de salud del menor podría configurar figuras penales más severas.

“Pudiese haber lesiones graves y gravísimas, o también tentativa de homicidio, pero eso lo vamos a determinar con la investigación que vamos a impulsar”, concluyó.

El caso continúa en etapa investigativa, a la espera de pericias, declaraciones pendientes y la resolución de los recursos legales presentados por la defensa de la víctima.

