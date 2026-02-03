Primero Santa Cruz confirma a Davinia Fernández como reemplazo de Laura Rojas

La agrupación política Primero Santa Cruz confirmó que la exreina del Carnaval cruceño, Davinia Fernández, ocupará el lugar que dejó la exdiputada Laura Rojas en la candidatura a concejala por el municipio de Santa Cruz de la Sierra.

La confirmación se da luego de que el candidato a la Alcaldía por esta agrupación, Gary Áñez, anunciara que en las próximas horas presentaría a dos nuevas candidatas a concejalas, anuncio que incluso generó expectativa en redes sociales tras la publicación de un post durante una sesión de fotos.

Aunque Fernández no cuenta con trayectoria partidaria ni experiencia previa en cargos públicos, su incorporación apunta a recomponer la imagen de la candidatura tras la salida de Rojas y enviar una señal de reorganización interna en la lista electoral.

En contacto con la prensa, Áñez adelantó que la nueva candidata a concejala destaca por su perfil humanístico y su cercanía con las causas sociales.

“Hemos conversado con la candidata y verdaderamente su calidez humana y su dedicación nos han motivado. Tiene esa cercanía que debemos tener con las causas humanas”, afirmó.

Esta será la primera incursión de Davinia Fernández en un proceso electoral, ya que no ha estado vinculada formalmente a la política partidaria ni ha ejercido funciones en la administración pública.

