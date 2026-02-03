“Ayudemos a quienes nos cuidan”: lanzan campaña solidaria por los perritos guardianes de la UMSS

Con el lema “Ayudemos a los que nos protegen”, arrancó una campaña solidaria en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) para recaudar fondos destinados a la alimentación y atención médica de los perritos que resguardan el campus universitario junto a los guardias de seguridad.

La iniciativa es impulsada por los propios guardias de la casa superior de estudios, quienes pusieron a la venta tazas personalizadas y calendarios con fotografías de los canes que se han convertido en parte inseparable de la vida universitaria.

Actualmente, al menos 50 perritos viven dentro del campus, cumpliendo un rol fundamental como vigilantes de cuatro patas, acompañando a los guardias en sus rondas diarias y brindando seguridad a estudiantes, docentes y administrativos.

“Estamos vendiendo las tacitas a 20 bolivianos. Todo lo recaudado va exclusivamente para la atención médica y la alimentación de los perritos. También tenemos calendarios con la imagen de varios de ellos, porque son parte de la familia San Simón”, explicó uno de los guardias.

Los impulsores de la campaña señalaron que muchos de los animales requieren medicamentos o alimentos especiales, lo que genera costos elevados que no siempre pueden cubrirse.

“Los medicamentos suelen ser caros y algunos perritos tienen enfermedades que necesitan tratamiento constante. Por eso realizamos esta campaña”, añadieron.

La venta de tazas y calendarios se realiza en la puerta principal de la UMSS, sobre la calle Jordán y avenida Oquendo, ingresando al puesto de vigilancia de los guardias.

La iniciativa fue bien recibida por la comunidad universitaria y vecinos, quienes destacan el gesto solidario y el compromiso con los animales que, día a día, cuidan silenciosamente el campus.

