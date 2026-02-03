Refuerzan búsqueda de niño desaparecido en el trópico de Cochabamba

La Gobernación de Cochabamba mantiene vigente la alerta hidrológica debido a las intensas lluvias que se registran en el departamento, mientras se refuerzan las acciones de búsqueda de un niño de 9 años desaparecido tras el vuelco de una canoa en el río Ichoa, en el municipio de Entre Ríos en el trópico cochabambino.

El secretario de Medio Ambiente, Óscar Zelada, informó que en el trópico las lluvias ya superaron el promedio habitual y en lo que va del año ya se registraron tres personas fallecidas por eventos relacionados con las lluvias.

Detalló que uno de los hechos más graves ocurrió la tarde del domingo 1 de febrero, cuando una canoa con cinco personas volcó al intentar cruzar el río Ichoa, debido a la fuerte corriente, de los que tres ocupantes lograron salvarse, pero un niño de 9 años y un hombre de 43 años fueron arrastrados por la riada.

En las últimas horas se confirmó el hallazgo del cuerpo del adulto, mientras que el menor continúa desaparecido.

Zelada informó que la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) del departamento iniciará acciones desde este martes para apoyar en la búsqueda del niño, en coordinación con SAR Bolivia, aunque el alto caudal del río impide el ingreso seguro al agua.

En ese contexto, dijo que también se realiza un monitoreo permanente de las cuencas, especialmente en el eje metropolitano y la región andina, donde existe mayor riesgo de riadas.

“Nos preocupan principalmente las cuencas de la región metropolitana: Pajcha, Pintumayu, Taquiña y Khora. En la cuenca de Taquiña ya se ha trabajado en las balsas para reducir riesgos”, explicó.

Ante estos hechos, el secretario de Medio Ambiente reiteró el llamado a la población a no acercarse a ríos ni canales durante la temporada de lluvias.

Recordó que recientemente una mujer falleció en la zona sur de la ciudad de Cochabamba al intentar rescatar a su oveja y que otra perdió la vida en Bella Vista, Quillacollo, cuando trataba de guardar sus pertenencias durante una emergencia.

“No hay que acercarse a los ríos ni intentar cruzarlos cuando el caudal está alto. Estos eventos extremos ponen en riesgo la vida”, remarcó.

Alertas del Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió alertas naranjas por vientos, tormentas eléctricas y crecida de ríos, vigentes del 1 al 4 de febrero. La alerta contempla ascensos repentinos y progresivos del nivel de los ríos, con riesgo de desbordes en las cuencas de los ríos Piraí, Ichilo, Chapare, Caine, Mizque, Rocha y Beni.





Mira la programación en Red Uno Play