Refuerzan búsqueda de niño desaparecido en el trópico de Cochabamba

Aumenta el caudal de los ríos en Cochabamba. El menor cayó al Ichoa tras el vuelco de una canoa. Continúa su búsqueda en zona de riesgo.
03/02/2026 9:39
Escuchar esta nota
La Gobernación de Cochabamba mantiene vigente la alerta hidrológica debido a las intensas lluvias que se registran en el departamento, mientras se refuerzan las acciones de búsqueda de un niño de 9 años desaparecido tras el vuelco de una canoa en el río Ichoa, en el municipio de Entre Ríos en el trópico cochabambino.
Detalló que uno de los hechos más graves ocurrió la tarde del domingo 1 de febrero, cuando una canoa con cinco personas volcó al intentar cruzar el río Ichoa, debido a la fuerte corriente, de los que tres ocupantes lograron salvarse, pero un niño de 9 años y un hombre de 43 años fueron arrastrados por la riada.
En las últimas horas se confirmó el hallazgo del cuerpo del adulto, mientras que el menor continúa desaparecido.
En ese contexto, dijo que también se realiza un monitoreo permanente de las cuencas, especialmente en el eje metropolitano y la región andina, donde existe mayor riesgo de riadas.
“Nos preocupan principalmente las cuencas de la región metropolitana: Pajcha, Pintumayu, Taquiña y Khora. En la cuenca de Taquiña ya se ha trabajado en las balsas para reducir riesgos”, explicó.
Ante estos hechos, el secretario de Medio Ambiente reiteró el llamado a la población a no acercarse a ríos ni canales durante la temporada de lluvias.
“No hay que acercarse a los ríos ni intentar cruzarlos cuando el caudal está alto. Estos eventos extremos ponen en riesgo la vida”, remarcó.
Alertas del Senamhi
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió alertas naranjas por vientos, tormentas eléctricas y crecida de ríos, vigentes del 1 al 4 de febrero. La alerta contempla ascensos repentinos y progresivos del nivel de los ríos, con riesgo de desbordes en las cuencas de los ríos Piraí, Ichilo, Chapare, Caine, Mizque, Rocha y Beni.
