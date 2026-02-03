Imágenes impactantes: Un vehículo embistió a varias personas en un supermercado | VIDEO

Momentos de pánico se vivieron la mañana de este sábado 31, cuando un vehículo se estrelló contra un supermercado y atropelló a dos personas que se encontraban en el interior del local.

El hecho ocurrió en el supermercado Boniatti Speciale, ubicado en la calle Minas Gerais, en el centro de Cascavel. Según el reporte preliminar, el conductor confundió los pedales mientras intentaba estacionar y terminó acelerando violentamente.

Confusión fatal

El vehículo involucrado, un BMW 320i M, se encontraba estacionado en el parqueo del establecimiento. De manera repentina, el conductor aceleró, impactó contra el pavimento y atravesó la estructura del supermercado, generando escenas de terror entre clientes y trabajadores.

En el impacto, una niña de 9 años y una anciana de 90 fueron atropelladas. Ambas víctimas fueron auxiliadas de inmediato y trasladadas a un hospital, donde reciben atención médica.

Bomberos: “Pudo haber sido mucho peor”

Personal del Cuerpo de Bomberos llegó al lugar para atender la emergencia y asegurar la zona.

“El accidente pudo haber sido mucho más grave, considerando la gran cantidad de personas que se encontraban en el supermercado en ese momento”, señaló el teniente William Rissardi.

Video:

Prueba de alcoholemia

Al conductor se le practicó una prueba de alcoholemia, la cual dio resultado negativo. Tras el procedimiento y no evidenciar signos de intoxicación, fue liberado, aunque el hecho continúa bajo investigación para determinar responsabilidades.

Mira la programación en Red Uno Play