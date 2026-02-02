Comisión contra la impunidad de delitos sexuales investigará el caso de Evo Morales

La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría, anunció la conformación de una 'Comisión contra la impunidad de delitos sexuales' para investigar los hechos que no han podido ser castigados.

En una entrevista en Que No Me Pierda (QNMP), la autoridad explicó que la comisión también investigará el caso de trata y tráfico contra el expresidente Evo Morales en Tarija.

La viceministra indicó que la comisión será conformada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a la cabeza del diputado por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) Manolo Rojas y liderada por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades junto a la viceministra Jessica Echeverría.

Esta comisión investigará los casos que no han sido resueltos y quedan en la impunidad, mencionan las autoridades.

¿Cómo trabajará la comisión?

Esta comisión visitará todos los departamentos para poder recibir los casos que no han sido resueltos, con el objetivo también de fiscalizar cómo fue el tratamiento de estos casos penales y determinar por qué se dio la retardación de justicia.

La viceministra señaló que se trabajará para verificar si existieron exfuncionarios involucrados en las investigaciones; el primer departamento que se visitará será Tarija para revisar el caso de trata y tráfico del expresidente Evo Morales.

Por su parte, el diputado del PDC, Manolo Rojas, afirmó que no se politizarán estos casos, principalmente los que implican menores de edad, para poder incluso evitar la revictimización, y quien haya cometido un delito debe pagar las consecuencias.

“Cuando nos metemos a esta tarea no podemos ser tibios, tenemos que ser radicales y decirlo con todas las letras: quien cometió un delito debe pagar”, señaló Rojas.

La viceministra señaló que "decir que no hubo víctima es una falacia y una mentira y pidió al ministerio público investigar por oficio este caso del exmandatario".

Finalmente, Echeverría declaró que la impunidad no puede seguir en esta clase de casos.

