Conociendo a Óscar Elías Choque, candidato a la Alcaldía de El Alto

02/02/2026 22:21
En nuestro espacio Conociendo al candidato rumbo a las elecciones subnacionales, te presentamos al postulante del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI).
Óscar Elias Choque, abogado de profesión, estudió en la Universidad Pública de El Alto (UPEA) con cuatro cursos de posgrado y actualmente se desempeña como secretario ejecutivo de Gremiales Sumay Pacha.
¿Por qué quiere ser alcalde?
El candidato señaló que la ciudad de El Alto está desordenada y olvidada y quiere construir una ciudad moderna.
¿Cuáles son sus propuestas?
El plan de gobierno lo han llamado “Todos por El Alto” sobre cinco pilares:
El Alto, ciudad de oportunidades
El Alto con desarrollo propio
El Alto, ciudad moderna y sostenible
Municipio digital con transparencia
Ciudad en altura, ciudad segura
Elías, consultado sobre qué es lo más importante para él, dice que es Dios y su familia como base para sus proyectos y aspiraciones.
