Conociendo a Óscar Elías Choque, candidato a la Alcaldía de El Alto

En nuestro espacio conociendo al candidato rumbo a las elecciones subnacionales te presentamos al postulante de Frente Revolucionario de Izquierda (FRI)

Juan Marcelo Gonzáles

02/02/2026 22:21

Foto; Oscar Elias candidato a la alcaldía de El Alto
El Alto

Escuchar esta nota

En nuestro espacio Conociendo al candidato rumbo a las elecciones subnacionales, te presentamos al postulante del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI).

Óscar Elias Choque, abogado de profesión, estudió en la Universidad Pública de El Alto (UPEA) con cuatro cursos de posgrado y actualmente se desempeña como secretario ejecutivo de Gremiales Sumay Pacha.

¿Por qué quiere ser alcalde?

El candidato señaló que la ciudad de El Alto está desordenada y olvidada y quiere construir una ciudad moderna.

¿Cuáles son sus propuestas?

El plan de gobierno lo han llamado “Todos por El Alto” sobre cinco pilares:

  • El Alto, ciudad de oportunidades

  • El Alto con desarrollo propio

  • El Alto, ciudad moderna y sostenible

  • Municipio digital con transparencia

  • Ciudad en altura, ciudad segura

Elías, consultado sobre qué es lo más importante para él, dice que es Dios y su familia como base para sus proyectos y aspiraciones.

 

