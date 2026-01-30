“Fabriquemos Futuro”: la apuesta de Paola Cronembold para la Alcaldía cruceña

La candidata a la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por el partido Nueva Generación Patriótica, Paola Cronembold, presentó este viernes en Uno Decide su plan de gobierno “Fabriquemos Futuro”, un proyecto integral que busca generar empleo, descentralizar la gestión municipal, mejorar la infraestructura urbana y garantizar el orden en los servicios públicos de la ciudad.

Cronembold explicó que su propuesta se centra en los distritos más alejados y vulnerables de Santa Cruz, donde la población enfrenta carencias de servicios básicos y transporte limitado.

“Queremos acabar con la migración de los distritos hacia el centro generando empleo en las zonas con mayor vulnerabilidad”, afirmó.

Uno de los pilares de su plan es la creación de parques industriales en los distritos 6, 7, 8, 12 y 13, que, según estimaciones del equipo de Cronembold, podrían generar más de 5.000 empleos formales en cuatro años.

La candidata señaló que los parques industriales estarán diseñados según un análisis focalizado por distrito, considerando la capacidad productiva y las necesidades específicas de cada zona.

“No se trata de replicar lo que ya existe, sino de generar nuevas oportunidades para jóvenes emprendedores y fortalecer la economía local mediante alianzas público-privadas”, explicó.

En cuanto a la administración municipal, Cronembold propuso descentralizar las subalcaldías, reduciendo la burocracia y optimizando los recursos. Su plan contempla reducir el número de funcionarios municipales de 16.000 a 5.000 durante el primer año y medio de gestión, con el objetivo de liberar presupuesto para áreas prioritarias como salud y educación.

“Con esta reingeniería podremos garantizar el pago puntual de médicos y maestros, que actualmente enfrentan retrasos”, señaló la candidata.

Sobre la gestión del transporte público, Cronembold criticó la falta de ejecución de la ley de movilidad urbana y anunció un plan de ordenamiento que incluye: reordenar micros, minibuses y trufis; implementar placas rojas y radicatoria de vehículos; y desarrollar un sistema de transporte rápido en los ejes troncales.

“No venimos a inventar la pólvora, sino a aplicar las leyes que ya existen para priorizar seguridad, eficiencia y sostenibilidad”, destacó.

Además, la candidata aseguró que su gestión será transparente y fiscalizada, con un consejo municipal activo y mecanismos de control para prevenir la corrupción. “Queremos una Santa Cruz con nuevas oportunidades, donde el trabajo, la legalidad y la eficiencia sean prioridad para todos los vecinos”, afirmó.

