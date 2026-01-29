TSE anula personería jurídica de UCS y de la agrupación ciudadana MOP

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificó la pérdida de la personería jurídica de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y de la agrupación ciudadana Movimiento Organización Popular y la inhabilitación de todos sus candidatos a las Elecciones Subnacionales 2026, se tomó la decisión en sala plena tras haber sido notificados por el autoconstitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

"Quedan inhabilitada las candidaturas presentadas por las referidas organizaciones políticas para las elecciones subnacionales 2026, no pudiendo ser registradas en otro partido o alianza en la misma o en otra candidatura", señaló Fernando arteaga, secretario de Cámara.

Entre tanto, el presidente del TSE, Gustavo Ávila dio a conocer esta decisión en conferencia de prensa que la decisión fue asumida en unanimidad por todos los vocales definieron dar cumplimiento a la decisión de esta institución y ratificada por el TCP.

Acción Democrática Nacionalista (ADN) Y UCS fueron los dos partidos políticos que intentaron a través de la vía constitucional ser habilitados para participar de las Elecciones Subnacionales 2026, situación que no procedió por los fallos del TCP. Ahora los candidatos que fueron inscritos por ambos partidos y sus alianzas quedan inhabilitados e imposibilitados de participar con otras siglas.

