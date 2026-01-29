Diprove recupera un micro robado en 2024 que circulaba por el centro de la ciudad

En un reciente operativo de control, la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) logró recuperar un microbús que contaba con un reporte de robo desde el año pasado. El motorizado fue ubicado mientras se encontraba estacionado en pleno centro de la ciudad, tras haber sido detectado circulando por diversas calles de la capital.

A pesar de que el robo del vehículo ocurrió en mayo de 2024, la denuncia formal ante las autoridades competentes fue realizada recién en enero de este año. A partir de ese momento, se activaron las órdenes de secuestro y las labores de inteligencia para dar con su paradero.

"El vehículo se encontraba circulando por las calles de nuestra ciudad. Gracias a la labor investigativa, se pudo dar con el paradero del mismo, logrando su secuestro para posteriormente hacer los trámites correspondientes y devolverlo a su propietario", informó Aldrin Cordero, director de Diprove.

Sobre el operativo, la autoridad policial detalló los siguientes puntos:

Hallazgo : El microbús fue encontrado estacionado, razón por la cual no se procedió a la aprehensión de ninguna persona en el lugar.

Uso del motorizado : Se presume que el vehículo circulaba de manera normal por las diferentes arterias de la ciudad antes de ser identificado por los agentes.

Restitución: Tras cumplir con los procedimientos legales y administrativos en las dependencias policiales, el motorizado será entregado formalmente a sus dueños.

Las autoridades instaron a la población a formalizar sus denuncias de manera oportuna para facilitar la recuperación de vehículos sustraídos a través de los operativos de control rutinario.

