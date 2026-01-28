Juez Hebert Zeballos enfrenta 17 procesos judiciales y administrativos

El Consejo de la Magistratura ha formalizado su intervención ante el Ministerio Público para coadyuvar en las investigaciones contra el juez Hebert Zeballos por tráfico de sustancias controladas. Según los informes técnicos, la autoridad acumula actualmente un total de 17 procesos abiertos entre faltas graves y gravísimas.

Carlos Spencer, presidente del Consejo de la Magistratura, detalló que ya existen diez expedientes instaurados por faltas graves detectados tras una intervención realizada hace tres meses.

“Si amerita la situación, vamos a tener tres faltas gravísimas para poder destituir a esta autoridad que está siendo procesada por el Ministerio Público”, puntualizó el titular de la institución.



La estrategia legal del ente fiscalizador busca la suspensión provisional de Zeballos para garantizar que la autoridad jurisdiccional proceda con la destitución basada en las pruebas aportadas. Spencer informó además que el juez cuenta con otros siete procesos aperturados.

Debido a que el investigado cumple detención preventiva, el Tribunal Departamental de Justicia deberá designar un suplente para cubrir las responsabilidades del juzgado afectado.

“El Consejo de la Magistratura ya está apersonado para poder coadyuvar con las investigaciones que se realizan por el delito de tráfico de sustancias controladas”, reiteró la autoridad para dar certidumbre a la población.

Mira la programación en Red Uno Play