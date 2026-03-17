Murillo es sentenciado y deberá pagar $us 1 millón por difamación en el caso "bebé Samantha"

El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue sentenciado en un proceso por difamación, en el que la justicia también dispuso el pago de un resarcimiento económico de $us 1 millón a favor de Lourdes Pacheco, por el caso “Bebé Samantha”, tras seis años en los que duró el proceso.

El abogado de la víctima, Frank Campero, informó que el fallo se conoció en las últimas horas tras la conclusión del juicio oral.

“Hace unos minutos ha concluido este proceso que ha dado la sentencia condenatoria”, señaló.

Destacó que la decisión judicial llega después de varios años de espera.

“Hemos bregado durante seis años de justicia y hoy se puede decir que se le hizo justicia a una mujer”, afirmó.

Según explicó, el fallo reconoce la vulneración de derechos fundamentales a la honra, a la imagen, a la reputación, a la intimidad y a la privacidad.

El jurista remarcó que, más allá de la pena, lo central es la reparación económica. En ese sentido, precisó el monto que deberá ser cubierto.

“El Estado va a tener que resarcir ese millón de dólares en favor de Lourdes Pacheco”, aseguró.

El caso entra ahora en fase de ejecución de sentencia, donde se definirá el cumplimiento del pago dispuesto por la justicia.

El caso de la bebé Samantha se remonta a septiembre de 2020, cuando con apenas un mes de nacida fue arrebatada por una mujer en la zona de Villa Fátima, en la ciudad de La Paz.

El entonces ministro Arturo Murillo informó a través de sus redes sociales que la bebé había sido rescatada y que la supuesta secuestradora se encontraba detenida. Sin embargo, posteriormente se estableció que la acusación fue errónea, lo que derivó en acciones legales por parte de la familia afectada.

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