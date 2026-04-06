¿Un solo ingreso ya no alcanza? Expertos sugieren cómo generar dinero extra

En un contexto económico complejo y marcado por el debate sobre el incremento salarial, especialistas recomiendan a la población buscar alternativas para generar ingresos adicionales y fortalecer su estabilidad financiera.

El analista Jaime Bravo señaló que depender únicamente de un salario ya no es suficiente, por lo que considera necesario diversificar las fuentes de ingreso para reducir riesgos económicos.

“No pongas todos los huevos en una sola canasta, es fundamental diversificar para mitigar riesgos”, explicó.

El experto indicó que existen al menos cuatro vías para generar ingresos extra: el aprovechamiento de habilidades, el uso del conocimiento, la comercialización de productos y la activación de activos improductivos.

Entre estos últimos, mencionó ejemplos como viviendas con espacios disponibles, vehículos que no se utilizan o bienes almacenados que pueden generar rentabilidad si se les da un uso adecuado.

“Son activos que tenemos, pero no generan ingresos y pueden convertirse en una oportunidad”, sostuvo.

Asimismo, destacó que las habilidades personales pueden convertirse en una fuente económica, como ofrecer servicios de cocina, plomería, electricidad o dictar cursos y talleres en áreas de especialización.

En cuanto a los productos, explicó que se pueden comercializar tanto artículos propios como de terceros, aprovechando plataformas digitales o redes de venta directa.

Bravo también enfatizó la importancia de superar las barreras mentales al momento de emprender, señalando que muchas personas retrasan sus proyectos por buscar condiciones ideales.

“Lo primero es definir el negocio, luego planificar e iniciar de inmediato, sin esperar la perfección”, recomendó.

El especialista sugirió además reinvertir las ganancias en las primeras etapas para lograr que el emprendimiento crezca y se vuelva sostenible en el tiempo.

“Mientras el negocio no se consolide, lo ideal es reinvertir todo para hacerlo crecer”, afirmó.

Finalmente, reiteró que generar ingresos extra se ha convertido en una necesidad más que en una opción, especialmente en escenarios económicos adversos donde el poder adquisitivo se ve afectado.

Las recomendaciones apuntan a fomentar una cultura financiera más activa, orientada a la diversificación y al emprendimiento como herramientas para mejorar la calidad de vida.

Mira la programación en Red Uno Play