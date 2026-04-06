Oruro paralizado: paro de transporte bloquea carreteras y afecta viajes en todo el país

El transporte sindicalizado en Oruro inició este lunes 6 de abril un paro indefinido con bloqueo de carreteras y cierre de la frontera, en rechazo a la presunta mala calidad de la gasolina y la falta de abastecimiento regular.

La medida de presión, impulsada por la Federación Departamental de Choferes, instaló al menos 38 puntos de bloqueo en sectores estratégicos, paralizando la circulación vehicular tanto en la ciudad como en rutas interdepartamentales e interprovinciales.

Los cortes afectan principalmente las conexiones entre La Paz, Cochabamba y Potosí, generando un fuerte impacto en el tránsito nacional. Uno de los puntos críticos reportados es el sector de Wilawila, donde el paso se encuentra completamente interrumpido.

Como consecuencia, la terminal de buses de La Paz suspendió las salidas hacia Oruro y otras regiones del país, dejando a decenas de pasajeros varados e incrementando la incertidumbre en plena jornada.

Los transportistas exigen la provisión de gasolina especial y denuncian que el combustible actualmente distribuido no cumple con los estándares de calidad, lo que estaría afectando el funcionamiento de sus vehículos.

En la ciudad de Oruro, la circulación vehicular es mínima y gran parte de las actividades vinculadas al transporte se encuentran paralizadas, reflejando la magnitud de la protesta.

El sector advierte que la medida será indefinida hasta recibir una respuesta concreta de las autoridades, en medio de una creciente preocupación por el abastecimiento de combustible en el país.

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