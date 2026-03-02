Cuidando el bolsillo: ¿Cómo aplicar finanzas inteligentes en el hogar?

En el segmento “Cuidando el bolsillo”, el economista Rudy Sanguino volvió a insistir en un mensaje clave para las familias: el principal problema financiero no comienza en el bolsillo, sino en la relación emocional que se tiene con el dinero.

Durante la entrevista, explicó que muchas personas justifican sus gastos bajo la frase “me lo merezco”, priorizando placeres de corto plazo sin considerar la estabilidad financiera a futuro. Esta conducta, advirtió, termina pasando factura a fin de mes con deudas acumuladas y la sensación constante de que el dinero no alcanza.

Sanguino señaló que la base de unas finanzas saludables es contar con un plan y un presupuesto claro. Sin esa organización, el dinero “desaparece”.

El problema surge cuando se realizan compras no presupuestadas: un nuevo celular adquirido en cuotas, cenas frecuentes o gastos impulsivos que no estaban contemplados. Según explicó, esto no elimina el problema, sino que lo traslada al futuro en forma de deuda.

“El dinero debe tener destino asignado desde el inicio del mes. Si no está presupuestado, no debería gastarse”, enfatizó.

Otro punto central fue evitar el gasto por presión social o apariencia. Muchas familias, dijo, intentan mostrar un nivel de vida que no está acorde con sus ingresos, generando déficits financieros.

“Las decisiones emocionales desplazan a la parte racional. Las familias deben vivir su realidad económica y no una imagen que luego se paga con deuda”, afirmó.

El economista comparó las deudas de consumo innecesarias con “amigas tóxicas” y los pequeños gastos diarios no contemplados con “vampiros”, porque drenan silenciosamente el presupuesto mensual.

Finalmente, dejó una reflexión contundente: “Las familias no tienen problemas porque ganan poco, sino porque no saben cómo usar lo que ganan”.

