Conozca las tres acciones anunciadas por el Gobierno por el tema del combustible

El Gobierno central activó tres acciones inmediatas orientadas a resguardar la infraestructura estratégica, asegurar el suministro de combustibles y atender posibles afectaciones vinculadas a la gasolina “desestabilizada”.

Las medidas fueron anunciadas por el presidente Rodrigo Paz en un contexto de denuncia de sabotaje y, según explicó, buscan preservar la soberanía energética del país.

1. Resguardo militar en plantas estratégicas

Desde este lunes, las plantas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) cuentan con el apoyo de las Fuerzas Armadas para su resguardo.

El objetivo es proteger la infraestructura energética, garantizar la continuidad de las operaciones y brindar seguridad tanto a las instalaciones como a los trabajadores del sector.

2. Incorporación de aditivos a la gasolina

La segunda medida dispone la incorporación a nivel nacional de aditivos estabilizantes antioxidantes a la gasolina, sin incremento en el precio de comercialización.

De acuerdo con la explicación oficial, estos componentes:

Evitan la degradación del combustible.

Limpian inyectores.

Eliminan residuos.

Mejoran el rendimiento del motor.

Según el mandatario, se trata de una mejora técnica que se aplica por primera vez en el país.

Fortalecimiento del SREC

Finalmente, el Gobierno determinó fortalecer el SREC, plataforma digital creada por YPFB para recibir reportes de posibles daños en vehículos por el uso de gasolina “desestabilizada”.

A través de este sistema, los usuarios pueden registrar su información con datos oficiales para que sus casos sean evaluados de manera técnica, ordenada y transparente.

Con este paquete de decisiones, el Ejecutivo busca reforzar el control sobre la cadena de producción y distribución de combustibles, garantizar el abastecimiento y devolver confianza al sistema energético nacional.

