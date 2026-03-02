Gasolina con nuevos aditivos desde este martes: qué cambia y qué no

Desde este martes 3 de marzo, la gasolina que se comercializa en Bolivia incorporará aditivos estabilizantes antioxidantes por primera vez a nivel nacional. Según el Gobierno, el objetivo es evitar la degradación del combustible, mejorar su desempeño y mantener intacto su precio.

El presidente Rodrigo Paz explicó que estos componentes permiten estabilizar el combustible, limpiar inyectores, eliminar residuos y optimizar el rendimiento del motor, preservando sus propiedades durante el almacenamiento y la distribución.

¿Qué significa en la práctica?

De acuerdo con la explicación oficial, los aditivos antioxidantes ayudan a:

Evitar la degradación del combustible.

Reducir la acumulación de residuos.

Limpiar inyectores y componentes del motor.

Mejorar el rendimiento y la eficiencia.

El Ejecutivo aseguró que la incorporación se realizará dentro del sistema regular de provisión y que no implicará un incremento en el precio para los consumidores.

Tres acciones inmediatas

La medida forma parte de un paquete de decisiones adoptadas tras la denuncia de un acto deliberado de sabotaje.

1. Resguardo de plantas estratégicas

Desde este lunes, instalaciones energéticas cuentan con apoyo de las Fuerzas Armadas para proteger la infraestructura, garantizar operaciones normales y brindar seguridad al personal.

2. Incorporación nacional de aditivos

Se implementa el tratamiento antioxidante en toda la gasolina comercializada en el país, como acción preventiva para fortalecer la calidad del combustible.

3. Fortalecimiento del SREC

El Gobierno anunció el fortalecimiento del SREC, plataforma digital creada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), destinada a recibir reportes de posibles daños en vehículos por el uso de gasolina “desestabilizada”.

A través de este sistema, los usuarios pueden registrar sus datos y presentar su caso para evaluación técnica.

Un precedente en la gestión energética

Con esta disposición, el Gobierno marca un precedente al incorporar por primera vez un proceso de estabilización antioxidante en la gasolina sin trasladar costos adicionales al usuario final.

La implementación apunta a reforzar la confiabilidad del combustible y asegurar mejores condiciones de uso en todo el territorio nacional.

