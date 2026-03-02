TEMAS DE HOY:

29ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Subteniente resulta herida al manipular su arma en edificio de la Asamblea Legislativa

La oficial sufrió una lesión en la mano mientras cumplía funciones de seguridad y fue trasladada al Hospital Obrero.

Red Uno de Bolivia

02/03/2026 11:16

Foto: El comandante de Carabineros, coronel Luis Fernando Huarachi.
La Paz

Escuchar esta nota

Una subteniente de Policía resultó herida en la mano tras manipular su arma reglamentaria mientras cumplía funciones de seguridad en el edificio de la Asamblea Legislativa.

Se trata de Yoseline Blanco, quien desempeña tareas en el área de seguridad de la Cámara de Senadores. El incidente ocurrió durante su jornada laboral.

Según el comandante de Carabineros, coronel Luis Fernando Huarachi, la lesión no reviste gravedad.

La uniformada fue trasladada de inmediato al Hospital Obrero, donde recibió atención médica.

Las autoridades informaron que se trata de un hecho aislado y que se activaron los protocolos internos para la evaluación del caso. La oficial permanece bajo observación y fuera de peligro.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD