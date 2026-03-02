Tres feminicidios en un fin de semana: Bolivia ya suma 17 víctimas en 2026

La violencia contra las mujeres vuelve a encender las alarmas en Bolivia. Solo este fin de semana se registraron tres nuevos casos de feminicidio en Bolivia: en Potosí, Oruro y La Paz, elevando a 17 el número de víctimas en los primeros dos meses del año.

La Paz: una madre que no volvió a casa

Uno de los casos que ha generado mayor consternación es el de Mayra Alejandra, de 32 años, hallada sin vida en una zona alejada del sur de La Paz tras haber sido reportada como desaparecida.

Madre de dos hijos de 14 y 7 años, trabajaba como manicurista y era conocida por su carácter alegre y su dedicación a su familia. Su historia ha tocado fibras sensibles en la población.

Amigas y familiares realizaron una vigilia con flores y velas para exigir justicia. El principal sospechoso, su pareja de 37 años, fue aprehendido y habría confesado el crimen, según los primeros informes oficiales.

Oruro: una escena que indignó a la población

En Oruro, el hecho se registró en el municipio de Caracollo. Comunarios alertaron a las autoridades tras encontrar a una joven sin vida en la vía pública, con un cuchillo incrustado en el pecho.

Su bebé fue hallada con vida en el lugar y trasladada a un centro médico. El caso es investigado como presunto feminicidio y ha provocado indignación en la población, que exige mayor seguridad en la zona.

Potosí: investigan feminicidio e infanticidio

En Potosí, el Ministerio Público investiga la muerte de una mujer de 27 años y su hija de un año en el municipio de Arampampa.

Ambas fueron encontradas sin vida después de haber salido de su domicilio. El principal sospechoso —un familiar cercano— fue aprehendido. La Fiscalía tipificó el caso como feminicidio e infanticidio, mientras continúan las investigaciones.

Las cifras que preocupan

De acuerdo con el recuento oficial del 1 de enero al 1 de marzo, La Paz encabeza la lista con siete feminicidios, seguida de Oruro con tres; Cochabamba y Santa Cruz con dos cada uno; Potosí, Beni y Tarija con un caso respectivamente. Pando y Chuquisaca no reportan víctimas hasta la fecha.

Las cifras no solo son números: son historias truncadas, familias rotas y una herida abierta que vuelve a exigir respuestas urgentes del Estado y de la sociedad.

Mira la programación en Red Uno Play