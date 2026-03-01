El Ministerio Público investiga un nuevo caso de feminicidio registrado en el departamento de La Paz. La víctima fue identificada como Mayra A.C.C., de 32 años, quien murió por asfixia mecánica por estrangulamiento. El principal sospechoso es su pareja, Reyderman J.P.L., de 37 años y nacionalidad venezolana, quien se encuentra aprehendido en celdas policiales.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que inicialmente el caso fue investigado como Trata de Personas, ya que la mujer fue reportada como desaparecida el 27 de febrero. Sin embargo, durante las investigaciones preliminares se recolectaron indicios que apuntaban a su enamorado como principal sospechoso.

Según la autoridad, durante el registro del domicilio del acusado, este habría manifestado de manera voluntaria que la mató. La autopsia realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento a lazo.

Por su parte, el fiscal de Delitos Contra la Vida, Frank Vásquez, explicó que el hecho ocurrió la tarde del 27 de febrero en un departamento de la zona de Calacoto. De acuerdo con la investigación, tras una presunta discusión, el hombre habría estrangulado a la víctima primero con las manos y luego con una media.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado en un vehículo hasta la zona de Charquini (Siete Lagunas), donde fue abandonado.

La desaparición fue denunciada por el exesposo de la víctima, quien cuidaba a sus hijos ese día. Tras perder contacto con ella, acudió a la Policía para formalizar la denuncia. Las investigaciones, apoyadas en imágenes de cámaras de seguridad, establecieron que la última vez que Mayra fue vista con vida fue cuando ingresó al edificio donde residía su actual pareja.

El Ministerio Público prepara la imputación formal y solicitará la detención preventiva del acusado ante un juez cautelar.

