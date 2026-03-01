TEMAS DE HOY:
Bienvenido marzo, el mes que puede llevar a la Verde al Mundial

La selección boliviana afronta semanas decisivas con el repechaje rumbo al Mundial 2026 y cerrará su preparación con un amistoso ante Trinidad y Tobago en el Tahuichi. 

Martin Suarez Vargas

01/03/2026 10:07

Selección boliviana de fútbol en el pasado amistoso contra la selección de Panamá disputado en Tarija. Foto: La Verde FBF.
Bolivia.

Escuchar esta nota

Marzo se instala como el mes más esperado para el fútbol boliviano. La selección nacional disputará el repechaje que puede abrirle las puertas al Mundial 2026, en una serie que comenzará el 26 de marzo frente a Surinam. De superar ese primer desafío, el 31 del mismo mes se medirá ante Irak por el boleto a la cita ecuménica.

Ambos encuentros están programados en el estadio BBVA de Monterrey, conocido como el “Gigante de Acero”, escenario que será testigo de la ilusión de la Verde en territorio mexicano.

El equipo dirigido por Óscar Villegas llega con una base de partidos amistosos disputados en los últimos meses. En 2025 venció 1-0 a Jordania, pero también sufrió derrotas ante Rusia (3-0), Corea del Sur (2-0), Japón (3-0) y Perú (2-0 como visitante). Ya en 2026, empató 1-1 con Panamá en Tarija y cayó 0-1 frente a México en Santa Cruz. Antes del repechaje, la selección tendrá un último ensayo el 15 de marzo ante Trinidad y Tobago en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, desde las 18:30, como despedida ante su público.

Villegas aún no hizo oficial la lista definitiva de convocados, aunque anticipó que no habrá grandes sorpresas respecto a anteriores llamados. Mientras tanto, los rivales del repechaje no han tenido actividad preparatoria reciente: Surinam se reunirá apenas días antes del compromiso y realizará parte de su planificación de manera virtual, e Irak tampoco ha disputado amistosos tras sellar su clasificación.

Con el calendario marcado y la expectativa en aumento, marzo se presenta como el mes en que Bolivia buscará convertir la ilusión en realidad y dar el paso definitivo hacia el sueño mundialista.

