Oriente Petrolero puso en marcha el cronograma oficial de venta de entradas para el partido frente a Real Tomayapo, programado para este domingo 1 de marzo a las 15:00 en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera.

El club habilitó una escala diferenciada de precios para socios y público en general, con el objetivo de asegurar un estadio lleno en una jornada que promete ser especial.

Precios para socios (solo sábado)

La venta exclusiva para socios se realizará este sábado 28 de febrero, en modalidad física, en la oficina de Captación de Socios, desde las 10:00 hasta las 15:00.

Los precios para socios son:

Butaca: Bs 50

Preferencia: Bs 35

General: Bs 35

Curva Oriente Petrolero: Bs 15

La promoción es válida para todas las categorías, excepto abonos escolares. Además, los socios activos —incluidos infantiles y menores habilitados— podrán adquirir una entrada mayor adicional.

Precios para público en general

Desde las 15:00 del sábado 28 de febrero se habilitará la venta para el público en general, tanto en formato digital como en puntos físicos.

Los precios son:

Butaca: Bs 100 (mayor y menor)

Preferencia: Bs 70 (mayor) / Bs 35 (menor)

General: Bs 70 (mayor) / Bs 35 (menor)

Curva OP: Bs 30 (mayor) / Bs 15 (menor)

La venta online estará disponible en www.ticketeg.com, mientras que los puntos físicos habilitados corresponden a la red Multipago.

Ambiente de fiesta en el Tahuichi

Con esta estrategia, Oriente apuesta por una gran convocatoria para vestir de verde las graderías del Tahuichi y respaldar al equipo en un compromiso clave del torneo.

La expectativa es alta y la dirigencia espera una respuesta masiva de la hinchada albiverde para vivir un domingo inolvidable.

