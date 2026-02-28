Accidente de avión militar deja al menos 15 muertos en El Alto

Al menos 15 personas fallecieron, 28 resultaron heridas y unos 15 vehículos fueron afectados tras el accidente de un avión militar de carga ocurrido la tarde del viernes en el Aeropuerto Internacional de El Alto, informó la Dirección Nacional de Bomberos.

Una fuente oficial indicó que la aeronave, un Hércules de Transportes Aéreos Bolivianos (TAB) —división de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB)— tocó tierra pero no logró frenar. De forma preliminar, se presume que la pista presentaba hielo tras una granizada caída horas antes en El Alto.

Tras aterrizar, el avión recorrió aproximadamente un kilómetro hasta salir del perímetro aeroportuario, impactando en una zona donde circulaban vehículos.

Videos difundidos en redes sociales mostraron billetes esparcidos en el lugar del accidente. El Banco Central de Bolivia (BCB) confirmó que el avión transportaba billetes de 10, 20 y 50 bolivianos producidos dentro de un contrato realizado en 2025 para reemplazar papel moneda deteriorado.

Las autoridades económicas explicaron que esos billetes no habían sido monetizados, es decir, aún no estaban autorizados para circular legalmente porque no habían sido recibidos en bóvedas del BCB. Por ello, carecen de valor legal y su uso o tenencia constituye un delito.

Varias personas intentaron ingresar al área del siniestro para recoger el dinero. Bomberos utilizaron descargas de agua para dispersarlas y, posteriormente, la Policía empleó gases lacrimógenos. Los disturbios continuaron y se reportaron agresiones contra equipos de emergencia.

El Gobierno desplegó alrededor de 600 militares para reforzar el resguardo del lugar. Por instrucción del BCB, militares y policías quemaron los billetes recuperados en la zona.

Presidente expresa solidaridad

El presidente Rodrigo Paz manifestó su solidaridad con las familias afectadas.

“Hoy es un día de mucho dolor para la ciudad de El Alto y la Patria por el trágico accidente ocurrido en el aeropuerto de El Alto. Quiero expresar toda mi solidaridad y mis condolencias con las familias de los heridos y fallecidos”, publicó en la red social X.

El mandatario aseguró que el Gobierno trabaja en la atención de los heridos y que las investigaciones están en curso para determinar las causas del siniestro.

Aeropuerto de El Alto reanuda operaciones tras cierre temporal

El aeropuerto internacional de El Alto fue cerrado temporalmente tras el accidente por disposición de la autoridad aeroportuaria. Sin embargo, horas después y tras la verificación de las condiciones de seguridad, la terminal reanudó sus operaciones y volvió a estar operable con normalidad.

Llamado urgente a donar sangre

La ministra de Salud, Marcela Flores, confirmó que 28 personas reciben atención en hospitales de La Paz y El Alto y realizó un llamado urgente a la población para donar sangre ante la emergencia.

Mira la programación en Red Uno Play