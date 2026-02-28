¿Tiene vuelo programado a La Paz para esta noche? Esto se recomienda hacer tras el cierre del aeropuerto de El Alto

Si usted tiene un vuelo programado a La Paz para esta noche, la recomendación principal es mantenerse informado mediante los canales oficiales de su aerolínea ante el cierre temporal del Aeropuerto Internacional de El Alto. Esto tras registrarse un incidente con una aeronave en pista.

Para los pasajeros de BoA, la empresa recomienda contactar a su Call Center o acudir a los puntos de venta autorizados para conocer el estado actualizado de sus vuelos. La aerolínea ha advertido que el cierre podría generar demoras, reprogramaciones o incluso cancelaciones en todas las operaciones desde y hacia la sede de gobierno.

El equipo técnico de la aerolínea estatal se encuentra realizando un monitoreo permanente de la situación para minimizar el impacto en los usuarios. Se aconseja no trasladarse al aeropuerto sin antes confirmar la disponibilidad de su vuelo a través de las plataformas digitales oficiales.

Finalmente, las operaciones se retomarán una vez que se restablezcan las condiciones normales de seguridad en la pista de El Alto. Mediante un comunicado, la empresa reafirmó su compromiso con la seguridad y el servicio, instando a los viajeros a priorizar el contacto telefónico antes de cualquier desplazamiento.

Comunicado de BOA.

