TEMAS DE HOY:
Avión estrellado El Alto

28ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacional

¿Tiene vuelo programado a La Paz para esta noche? Esto se recomienda hacer tras el cierre del aeropuerto de El Alto

El Aeropuerto Internacional de El Alto permanece cerrado temporalmente debido a un incidente registrado en horas de la tarde.

Ximena Rodriguez

27/02/2026 20:29

Imagen referencial.

Escuchar esta nota

Si usted tiene un vuelo programado a La Paz para esta noche, la recomendación principal es mantenerse informado mediante los canales oficiales de su aerolínea ante el cierre temporal del Aeropuerto Internacional de El Alto. Esto tras registrarse un incidente con una aeronave en pista.

Para los pasajeros de BoA, la empresa recomienda contactar a su Call Center o acudir a los puntos de venta autorizados para conocer el estado actualizado de sus vuelos. La aerolínea ha advertido que el cierre podría generar demoras, reprogramaciones o incluso cancelaciones en todas las operaciones desde y hacia la sede de gobierno.

El equipo técnico de la aerolínea estatal se encuentra realizando un monitoreo permanente de la situación para minimizar el impacto en los usuarios. Se aconseja no trasladarse al aeropuerto sin antes confirmar la disponibilidad de su vuelo a través de las plataformas digitales oficiales.

Finalmente, las operaciones se retomarán una vez que se restablezcan las condiciones normales de seguridad en la pista de El Alto. Mediante un comunicado, la empresa reafirmó su compromiso con la seguridad y el servicio, instando a los viajeros a priorizar el contacto telefónico antes de cualquier desplazamiento.

Comunicado de BOA.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD