¡Atención, jubilados! Este es el cronograma oficial de pago de rentas

Senasir inició el pago correspondiente a febrero y confirmó el cronograma para los próximos meses. Más de 68 mil beneficiarios están habilitados en todo el país.

Silvia Sanchez

26/02/2026 12:29

¡Atención, jubilados! Este es el cronograma oficial de pago de rentas. Foto archivo Senasir.
Bolivia

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) comenzó este lunes 2 de marzo de 2026 el pago de rentas correspondientes al mes de febrero, beneficiando a más de 68.000 personas entre jubilados y derechohabientes.

El desembolso se realiza a través del Banco Unión y más de 40 entidades financieras habilitadas a nivel nacional.

Fechas de cobro confirmadas

Estas son las fechas establecidas para la gestión 2026:

  • Renta de febrero: desde el 2 de marzo

  • Renta de marzo: 1 de abril

  • Renta de abril: 2 de mayo

  • Renta de mayo: 1 de junio

Las autoridades recomiendan acudir en la fecha correspondiente o utilizar el abono en cuenta para evitar filas.

¿Quiénes son los beneficiarios?

1. Rentistas del Sistema de Reparto

Personas jubiladas bajo el antiguo sistema previsional que reciben una renta mensual administrada por Senasir.

2. Jubilados del Sistema Integral de Pensiones (SIP)

Asegurados que cumplieron los requisitos de edad y aportes y acceden a su pensión.

3. Derechohabientes

Personas que reciben pensiones derivadas tras el fallecimiento del asegurado titular.

Primer grado:

  • Cónyuge o conviviente (vitalicio)

  • Hijos menores de 18 años

  • Hijos hasta 25 años si son estudiantes

  • Hijos con discapacidad (vitalicio)

Segundo grado:

  • Padres o hermanos, en ausencia de beneficiarios de primer grado y bajo condiciones específicas.

¿Quiénes reciben la Renta Dignidad?

La Renta Dignidad es un beneficio universal para personas mayores de 60 años, hayan o no realizado aportes al sistema de pensiones.

Requisitos:

  • Tener 60 años o más

  • Ser ciudadano boliviano

Puede cobrarse de manera presencial en entidades financieras o, en casos especiales, mediante pago a domicilio.

Las autoridades recuerdan portar siempre la cédula de identidad vigente y la última boleta de pago al momento de cobrar.

