¡Atención, jubilados! Este es el cronograma oficial de pago de rentas

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) comenzó este lunes 2 de marzo de 2026 el pago de rentas correspondientes al mes de febrero, beneficiando a más de 68.000 personas entre jubilados y derechohabientes.

El desembolso se realiza a través del Banco Unión y más de 40 entidades financieras habilitadas a nivel nacional.

Fechas de cobro confirmadas

Estas son las fechas establecidas para la gestión 2026:

Renta de febrero: desde el 2 de marzo

Renta de marzo: 1 de abril

Renta de abril: 2 de mayo

Renta de mayo: 1 de junio

Las autoridades recomiendan acudir en la fecha correspondiente o utilizar el abono en cuenta para evitar filas.

¿Quiénes son los beneficiarios?

1. Rentistas del Sistema de Reparto

Personas jubiladas bajo el antiguo sistema previsional que reciben una renta mensual administrada por Senasir.

2. Jubilados del Sistema Integral de Pensiones (SIP)

Asegurados que cumplieron los requisitos de edad y aportes y acceden a su pensión.

3. Derechohabientes

Personas que reciben pensiones derivadas tras el fallecimiento del asegurado titular.

Primer grado:

Cónyuge o conviviente (vitalicio)

Hijos menores de 18 años

Hijos hasta 25 años si son estudiantes

Hijos con discapacidad (vitalicio)

Segundo grado:

Padres o hermanos, en ausencia de beneficiarios de primer grado y bajo condiciones específicas.

¿Quiénes reciben la Renta Dignidad?

La Renta Dignidad es un beneficio universal para personas mayores de 60 años, hayan o no realizado aportes al sistema de pensiones.

Requisitos:

Tener 60 años o más

Ser ciudadano boliviano

Puede cobrarse de manera presencial en entidades financieras o, en casos especiales, mediante pago a domicilio.

Las autoridades recuerdan portar siempre la cédula de identidad vigente y la última boleta de pago al momento de cobrar.

Mira la programación en Red Uno Play