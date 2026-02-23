TEMAS DE HOY:
Nacional

Faltan 5 días: Ocho ciudades de Bolivia tendrán un apagón analógico

La ATT coordina acciones en el eje central para evaluar la transición a la Televisión Digital Abierta (TDA).

Ximena Rodriguez

23/02/2026 17:49

El segundo apagón analógico está previsto para este sábado.
Bolivia

Bolivia se encuentra a solo cinco días de dar un paso crucial hacia la modernización de sus telecomunicaciones con el segundo simulacro del apagón analógico. Este evento técnico es fundamental para evaluar la transición definitiva hacia la Televisión Digital Abierta (TDA) en el territorio nacional.

La jornada de pruebas está programada para este sábado 28 de febrero de 2026, iniciando a las 10:00 am y concluyendo a las 14:00 pm. Durante estas cuatro horas, la señal tradicional se interrumpirá para dar paso a las pruebas de optimización de la red digital.

El simulacro tendrá un alcance estratégico en ocho municipios clave, abarcando las regiones de Cochabamba, Vinto, La Paz, Viacha, Laja, Santa Cruz, Warnes y El Torno. Los usuarios en estas zonas deberán estar atentos a los cambios en la recepción de sus canales locales durante el horario establecido.

Bajo el lema "ATT. Te cuida. Te protege", la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes lidera esta iniciativa de red y cobertura. La institución destaca que este es un proceso necesario para garantizar una mayor calidad de imagen y sonido para todos los televidentes.

Se recomienda a la población verificar si sus televisores cuentan con el sintonizador digital integrado o adquirir un decodificador externo para no perder la señal. Este movimiento posiciona a Bolivia en la vanguardia tecnológica, dejando atrás el sistema analógico de décadas pasadas.

