Rodrigo Paz resalta apertura al mundo y ajustes económicos en sus primeros 100 días

En un mensaje a la nación, el mandatario aseguró que estabilizó el dólar, redujo el déficit y restableció relaciones internacionales.

Red Uno de Bolivia

19/02/2026 7:02

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia. Foto: ABI

El presidente Rodrigo Paz Pereira afirmó que en sus primeros 100 días de gestión logró estabilizar la economía, ordenar las finanzas públicas y restablecer relaciones internacionales.

“Hemos abierto Bolivia al mundo (…) Estamos trabajando para que el mundo venga a Bolivia y nosotros podamos ir al mundo. Que tengan confianza”, señaló en su mensaje a la nación.

 

 

 

 

Apertura internacional

El mandatario informó que participó en un encuentro con el Mercosur, que —según indicó— reiteró su intención de fortalecer el trabajo conjunto con Bolivia.

También recordó su asistencia al Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, en Panamá, organizado por la CAF, donde sostuvo reuniones con al menos ocho jefes de Estado.

Paz destacó el restablecimiento de vínculos con Estados Unidos, la Unión Europea y los cinco países fronterizos. “Estamos generando un nexo directo (…) con los que habíamos dejado de lado la relación”, afirmó

Medidas económicas y orden fiscal

El jefe de Estado defendió la eliminación de la subvención a los carburantes. La calificó como una decisión “difícil pero necesaria” para frenar el contrabando y la corrupción.

“El primer paso era estabilizar la economía”, sostuvo. Aseguró que su Gobierno redujo el déficit fiscal y estabilizó el dólar.

Además, anunció nuevas leyes en hidrocarburos y minería para generar certidumbre e impulsar la inversión.

Revisión en ministerios y empresas públicas

Paz informó que el Ejecutivo está ingresando a todos los ministerios y a más de 100 empresas estatales para revisar su funcionamiento.

“Estamos entrando en las más de 100 empresas que no tenían cuentas claras. Hablamos de entidades que manejaron más de 6.500 millones de dólares”, indicó.

El Presidente señaló que se busca construir una nueva institucionalidad basada en orden y reglas claras.

Las frases del mensaje

Durante su intervención, el mandatario dejó varias declaraciones que marcaron el tono del balance:

  • “Desde el primer día dije la verdad”.

  • “Este barco estaba prácticamente hundido; hoy está flotando y estabilizado”.

  • “Capitalismo para todos: crédito, salud, educación e igualdad de oportunidades”.

  • “Solo son 100 días y queda mucho por hacer”.

El Gobierno sostiene que los avances deben traducirse en mejoras en salud, educación y oportunidades para la población.

