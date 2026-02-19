Analistas evalúan los 100 días del gobierno de Rodrigo Paz

Desde el 8 de noviembre de 2025, en Bolivia hay un nuevo gobierno liderado por el presidente Rodrigo Paz Pereira y varios analistas, donde interpretan que en el gobierno hay lo bueno, lo malo y lo feo según su perspectiva.

Analista Guido Calcina

El analista menciona que, entre lo bueno que está realizando el nuevo gobierno, estaría la apertura de Bolivia a nuevos mercados con la posibilidad de inversiones extranjeras para el país. Además, resaltan la eliminación del subsidio a los carburantes, resaltando que es una medida responsable para los bolivianos.

Entre las situaciones a mejorar, menciona Calcina, sería que recurre demasiado a la aplicación de las medidas a través de decretos supremos y no así en leyes que podrían traer soluciones a más profundidad.

Lo feo para el analista es la continuidad de los servidores públicos que trabajaron en la gestión del Movimiento Al Socialismo.

OFEP - Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública

El director de la OFEP, Pablo Camacho, resalta el posicionamiento a nivel internacional del país para que organismos multilaterales vuelvan a confiar en Bolivia, y la liberación de la ideología en el manejo de la economía.

Analista Gonzalo Chávez

Para Chávez, menciona que el nuevo gobierno se encuentra entre luces y sombras en los primeros 100 días al mando. Se deben resaltar las victorias tempranas, pero no se debe aflojar porque es una gestión de larga duración.

Hay desafíos de mediano y largo plazo para poder reestructurar al país, y espera que exista una coordinación más fluida entre el poder ejecutivo y el judicial para realizar leyes principalmente en el ámbito económico y de mayor profundidad.

Transporte pesado

Desde el sector del transporte pesado, su dirigente Domingo Ramos ha solicitado que se debe cambiar absolutamente a todos los funcionarios, desde los altos rangos hasta el portero, para evitar boicot en la actual gestión.

