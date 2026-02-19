Analistas evalúan los 100 días del gobierno de Rodrigo Paz

Se resaltan las primeras medidas adoptadas por el presidente Rodrigo Paz principalmente en el ámbito económico para estabilizar el país.
18/02/2026 20:09
Desde el 8 de noviembre de 2025, en Bolivia hay un nuevo gobierno liderado por el presidente Rodrigo Paz Pereira y varios analistas, donde interpretan que en el gobierno hay lo bueno, lo malo y lo feo según su perspectiva.
Analista Guido Calcina
El analista menciona que, entre lo bueno que está realizando el nuevo gobierno, estaría la apertura de Bolivia a nuevos mercados con la posibilidad de inversiones extranjeras para el país. Además, resaltan la eliminación del subsidio a los carburantes, resaltando que es una medida responsable para los bolivianos.
Entre las situaciones a mejorar, menciona Calcina, sería que recurre demasiado a la aplicación de las medidas a través de decretos supremos y no así en leyes que podrían traer soluciones a más profundidad.
Lo feo para el analista es la continuidad de los servidores públicos que trabajaron en la gestión del Movimiento Al Socialismo.
OFEP - Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública
El director de la OFEP, Pablo Camacho, resalta el posicionamiento a nivel internacional del país para que organismos multilaterales vuelvan a confiar en Bolivia, y la liberación de la ideología en el manejo de la economía.
Analista Gonzalo Chávez
Para Chávez, menciona que el nuevo gobierno se encuentra entre luces y sombras en los primeros 100 días al mando. Se deben resaltar las victorias tempranas, pero no se debe aflojar porque es una gestión de larga duración.
Hay desafíos de mediano y largo plazo para poder reestructurar al país, y espera que exista una coordinación más fluida entre el poder ejecutivo y el judicial para realizar leyes principalmente en el ámbito económico y de mayor profundidad.
Transporte pesado
Desde el sector del transporte pesado, su dirigente Domingo Ramos ha solicitado que se debe cambiar absolutamente a todos los funcionarios, desde los altos rangos hasta el portero, para evitar boicot en la actual gestión.
