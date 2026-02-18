Largas filas en centros de salud por incremento de casos de chikungunya

La alerta roja sanitaria continúa vigente en el departamento de Santa Cruz de la Sierra debido al incremento sostenido de casos de chikungunya. Según datos oficiales, ya se registran 1.933 casos confirmados, de los cuales 29 pacientes permanecen internados, mientras que diariamente se reportan alrededor de 200 nuevos contagios.

En un recorrido realizado por el centro de salud 18 de Marzo, ubicado en la avenida Cumavi, en la zona de la Villa Primero de Mayo, se evidenció una importante afluencia de ciudadanos que desde tempranas horas hacían fila para obtener una ficha médica.

Una vecinade la zona destacó que “hay bastante mosquito” y pidió a las autoridades realizar el podado de áreas verdes y la fumigación correspondiente, ya que la acumulación de pasto y agua favorece la reproducción del vector.

Otra paciente, que recientemente superó la enfermedad, relató que presentó fiebre alta y fuertes dolores en las articulaciones, síntomas característicos del chikungunya. “Recién me estoy recuperando”, afirmó, mientras aguardaba atención médica.

Síntomas y recomendaciones

El chikungunya suele presentar fiebre elevada, dolor intenso en articulaciones, malestar general y, en algunos casos, erupciones en la piel. Las autoridades recomiendan:

Eliminar criaderos de mosquitos (recipientes con agua estancada).

Mantener limpias y desmalezadas las áreas verdes.

Utilizar repelente y mosquiteros.

Acudir al centro de salud ante los primeros síntomas.

La situación mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y a la población, que demanda acciones inmediatas para controlar el brote y evitar que el número de contagios continúe en ascenso.

Mira la programación en Red Uno Play