Entre humo, fe y esperanza: así vibra el Martes de Ch’alla en La Ramada

El Carnaval boliviano llega a su fin con el emblemático Martes de Ch’alla, una jornada donde la fe y la tradición se apoderan de los mercados. En el sector del mercado La Ramada, en Santa Cruz, los comerciantes se reúnen para pedir prosperidad, salud y bienestar para todas las familias del país.

Ubicados en la calle Isabel La Católica, los expertos en rituales preparan las k’oas como ofrenda principal. “Es un día muy importante para carnaval el martes de ch’alla con las k’oas tradicionales, es para ofrendar a la Pachamama, vamos a estar hasta las 14:00 aquí”, explicó un comerciante del lugar.

Las mesas blancas, meticulosamente armadas, buscan atraer el trabajo, la abundancia y hasta futuros viajes para quienes realizan el rito. La inclusión del sullo es fundamental en estas preparaciones, pues según los vendedores, este elemento “es para traer más suerte, es como la carne de la Pachamama”.

Los compradores también participan activamente del ritual, decorando sus altares con frutas, cigarros y hojas de coca para completar la entrega. “En mi mesa hay un sullo, colocamos con fruta, cigarros, coca, para pedir buena suerte”, relató una ciudadana mientras finalizaba su ofrenda.

