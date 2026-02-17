Sahumerios y gratitud: Comerciantes de La Ramada celebran el Martes de Ch'alla

El tradicional Martes de Ch'alla cobró vida en los pasillos del mercado antiguo La Ramada, donde el aroma al sahumerio marcó el inicio de la jornada. Los comerciantes vistieron sus puestos con serpentinas y flores para cumplir con este ritual de profunda raíz andina.

La actividad se centró en agradecer profundamente por los favores recibidos en salud y la estabilidad del trabajo diario.

Cada puesto de venta fue el punto de encuentro para manifestar la gratitud de las familias hacia la Madre Tierra.

Los rituales reflejan la persistencia de las costumbres que los vendedores mantienen como base de su identidad laboral. Esta práctica anual reafirma el vínculo espiritual de los gremiales con la prosperidad de sus negocios.

La celebración no solo atrajo a los gremiales, sino también a compradores que se detuvieron a observar las ofrendas. Esta muestra de arraigo cultural refuerza la identidad de un mercado que une la actividad comercial con la espiritualidad popular.

Mira la programación en Red Uno Play