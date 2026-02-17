Ivy Queen ya está en Santa Cruz y promete un cierre de Carnaval inolvidable

La leyenda del reggaetón, Ivy Queen, ya se encuentra en territorio boliviano para protagonizar el cierre del Carnaval en Santa Cruz de la Sierra. A través de sus redes sociales, la artista compartió detalles de su vuelo y su emoción al recibir un ramo de girasoles junto a una afectuosa carta de bienvenida.

Foto: Instagram Ivy Queen.

Los fanáticos esperan una noche histórica donde la "Potra" repasará los éxitos que consolidaron su carrera como pionera del género urbano. Con este evento de alto perfil, la capital cruceña despide oficialmente su agenda de celebraciones en este último día de carnaval.

