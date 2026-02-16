Mamen Saavedra celebra el Carnaval con su familia y anuncia retorno a la campaña

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz, Mamén Saavedra, disfrutó del Carnaval en el centro cruceño junto a su familia y destacó la importancia de vivir esta fiesta con responsabilidad y organización.

“Muy contento con la familia, disfrutando el carnaval, los chicos manguereando, jugando con agua. Es una fiesta muy importante, pero hay que cuidarse”, expresó mientras compartía con sus seres queridos entre globos con agua, espuma y el tradicional juego carnavalero.

Saavedra señaló que, más allá de la alegría característica de estas fechas, el mensaje principal es la prudencia. “Si alguien quiere disfrutar el carnaval, lo importante es cuidarse para que no lamentemos desgracias y que cada uno llegue a su casa como se debe”, remarcó.

El candidato contó que pasó los primeros días de fiesta en familia, incluso compartiendo en la casa de su suegra, y adelantó que tras el feriado retomará sus actividades proselitistas. “Después del carnaval ya volvemos a la rutina”, afirmó.

Asimismo, hizo referencia a algunas situaciones complicadas registradas durante las celebraciones, pero subrayó que el espíritu del Carnaval debe mantenerse organizado y ordenado. “Ojalá que eso no se pierda, vamos a trabajar para eso”, sostuvo.

Finalmente, Saavedra aseguró que percibe esperanza en la población cruceña. “Nuestra gente tiene esperanza de que Santa Cruz esté mejor, de que tenemos la posibilidad de tener una mejor ciudad, como la esperamos y la soñamos todos los cruceños, y así va a ser”, concluyó.

