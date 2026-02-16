17 arrestados en el segundo día de Carnaval en la Calle Ballivián

El segundo día de Carnaval en el centro cruceño transcurre con fuerte presencia policial en el ingreso de la calle Ballivián, donde la noche de este lunes se reportó el arresto de 17 personas por cometer disturbios.

El operativo forma parte del plan de seguridad dispuesto para evitar incidentes y garantizar que las celebraciones continúen con normalidad.

En el lugar se observó a efectivos trasladando a tres personas en una camioneta policial, quienes —según el reporte— fueron arrestadas minutos antes.

De acuerdo con el informe preliminar, se les habrían encontrado algunos objetos y sus teléfonos celulares fueron revisados como parte de las acciones investigativas. Horas antes, otras cuatro personas ya habían sido arrestadas, sumando siete en total en esta jornada.

“Al momento estamos procediendo al arresto de estas personas, toda vez que ya se han tenido ciertas denuncias que estarían causando disturbios. Hay casos aislados, pero estamos prestos para auxiliar a la ciudadanía junto con las unidades de la UTOP y otras unidades operativas del Comando Departamental”, señaló un efectivo policial.

El uniformado añadió que, pese a estos incidentes puntuales, el ambiente general es tranquilo. “Se está desarrollando con gran normalidad y esperamos que continúe así durante las festividades”, afirmó.

Los arrestados serán puestos a disposición de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), mientras continúan los controles preventivos en la zona para resguardar a comparseros y asistentes.

