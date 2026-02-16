Derrumbe de magnitud bloquea la vía La Paz – Chulumani y deja varados a decenas de viajeros

Un derrumbe de magnitud registrado la noche del domingo 15 de febrero mantiene completamente restringido el tránsito en el sector Santa Rosa – Puente Villa, en el tramo carretero que conecta la ciudad de La Paz con Chulumani.

La circulación vehicular no fue habilitada por la caída constante de piedras en la zona, que representa un alto riesgo para conductores y pasajeros, lo que impide cualquier intento de paso por el lugar afectado.

Decenas de vehículos, tanto de salida como de ingreso a la ciudad de La Paz, quedaron varados en ambos sentidos de la vía. Ante la imposibilidad de continuar su trayecto, varios conductores y pasajeros se vieron obligados a pernoctar en el sector, permaneciendo dentro de sus motorizados a la espera de la rehabilitación del camino.

Entre los afectados se encuentran personas que se dirigían hacia la sede de gobierno, así como viajeros que ingresaban a la región de los Yungas.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre el tiempo estimado para la limpieza del material y la restitución del tránsito, mientras la preocupación crece entre quienes continúan varados en la zona afectada.

