¿Cómo estará el clima para este segundo día de Carnaval en Santa Cruz?

Tome sus previsiones antes de planear sus festejos por Carnaval y conozca el pronóstico del tiempo.

Red Uno de Bolivia

16/02/2026 8:07

Este lunes, segundo día de Carnaval en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el clima dará una pausa a las lluvias y todo apunta a una jornada ideal para la tradicional mojazón y el disfrute de los carnavaleros.

La temperatura máxima prevista para este lunes es de 30°C, mientras que la mínima registrada fue de 21°C. De acuerdo con los pronósticos, no se prevén lluvias durante esta jornada, lo que favorece las actividades propias del Carnaval.

Para mañana martes, el reporte meteorológico señala que las condiciones climáticas continuarán mejorando, con una temperatura mínima de 22°C, una máxima de 31°C y, nuevamente, sin probabilidades de precipitaciones.

