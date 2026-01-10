¡Atención! Vuelve el sur con lluvias: así estará el clima en Santa Cruz este fin de semana

Santa Cruz se prepara para un cambio importante en las condiciones del tiempo. El ingreso de vientos del sur traerá lluvias de moderadas a fuertes y un descenso de temperaturas entre este sábado y el domingo, según el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el “Señor del Clima”.

Este sábado el ambiente será más fresco, con temperaturas entre 22°C y 28°C. Se esperan cielos mayormente nublados, lluvias dispersas y vientos del norte con ráfagas de hasta 40 km/h. Sin embargo, el Señor del Clima advirtió que en la noche cambiará la dirección del viento al sur, lo que provocará lluvias moderadas a fuertes en gran parte del departamento.

Para el domingo, las lluvias continuarán con una mínima de 21°C y una máxima de 28°C, acompañadas de vientos del sur con ráfagas de hasta 40 km/h y cielos mayormente nublados.

El pronóstico es más intenso en las provincias de Sara, Ichilo y Obispo Santisteban, donde se esperan precipitaciones entre moderadas y fuertes hasta el domingo.

En los valles cruceños, las temperaturas oscilarán entre 10°C y 29°C, con cielos nublados y lluvias moderadas a fuertes. El viernes predominarán vientos del norte de hasta 40 km/h, que luego cambiarán a vientos del sur.

En la región de la Cordillera, las mínimas estarán alrededor de 18°C y las máximas llegarán hasta 35°C, con vientos del norte de hasta 60 km/h, especialmente en Cabezas y Charagua. Durante el sábado y domingo se esperan vientos del sur y lluvias moderadas.

