El sur llega a Santa Cruz con lluvias y bajas temperaturas: ¿hasta cuándo se quedará?

El clima cambia nuevamente en Santa Cruz. De acuerdo con el reporte emitido este jueves 13 de noviembre por el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, un sur débil ingresará en la madrugada del jueves, trayendo lluvias generalizadas y un leve descenso de temperaturas en todo el departamento.

Alpire, conocido popularmente como el Señor del Clima, explicó que este jueves en la madrugada ingresó un sur débil que va a incidir levemente en la disminución de las temperaturas, solamente por el jueves y viernes, porque posteriormente el fin de semana retornan los vientos del norte.

En la capital cruceña, se prevé una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 19°C el viernes en la madrugada, la más baja de la semana. Durante el jueves y viernes persistirán las lluvias y chubascos dispersos, por lo que el especialista recomendó a la población tomar previsiones ante posibles acumulaciones de agua y condiciones de humedad.

Alpire detalló que las lluvias van a ser intensas en todo el departamento y eso supone tomar previsiones. “Desde el jueves en la madrugada van a persistir durante todo el día jueves, pero además tendremos chubascos dispersos durante el viernes mientras dure este surcito”.

En las provincias cruceñas, el comportamiento será similar:

En los Valles cruceños, se esperan mínimas de 10°C y máximas de 29°C.

En la Chiquitania, el termómetro marcará entre 20°C y 37°C.

En la Cordillera, se prevén temperaturas entre 17°C y 36°C.

El fenómeno climático será pasajero, pues el fin de semana los vientos del norte retornarán, elevando nuevamente las temperaturas en toda la región.

