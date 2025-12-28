Mujer abandona a su bebé y luego intenta desconectarla del oxígeno en el hospital; fue aprehendida

Una bebé de apenas 11 meses de nacida se debate entre la vida y la muerte en la unidad de terapia intensiva tras haber sido víctima de abandono y negligencia extrema. El mayor René Tambo, jefe de la División Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), informó que la madre de la menor ya se encuentra bajo custodia policial tras intentar retirar por la fuerza a la niña del hospital, llegando incluso a atentar contra su vida.

El caso se descubrió en un domicilio cercano al Mercado Strongest, cuando la dueña del inmueble escuchó el llanto incesante de la bebé, quien había sido dejada sola bajo la excusa de que su madre "había salido a trabajar".

Al percatarse del delicado estado de salud de la pequeña, la propietaria del inmueble la auxilió de inmediato, trasladándola de urgencia al Hospital Materno Infantil, donde fue ingresada directamente a cuidados críticos.

"Lamentablemente, la madre apareció después en el domicilio haciendo un escándalo y pidiendo explicaciones. La dueña de casa le increpó su irresponsabilidad y le informó que la bebé ya estaba hospitalizada debido a su estado de gravedad", detalló el mayor Tambo.

Lo que parecía un caso de abandono se tornó aún más grave días después. La mujer se presentó en el centro médico, presuntamente bajo los efectos de sustancias químicas o bebidas alcohólicas, e irrumpió en la sala donde la bebé recibía atención tras una intervención quirúrgica.

Según el reporte policial, la madre intentó desconectar el oxígeno de la niña y sacarla del hospital para escapar.

"Pretendía quitarle el oxígeno, afectando la recuperación de la intervención quirúrgica, para tratar de salir del lugar", precisó Tambo.

Ante esta acción violenta que puso en riesgo inminente la vida de la menor, el personal médico y de seguridad intervino para lograr su aprehensión.

Actualmente, la bebé permanece en estado crítico bajo vigilancia médica constante. Por su parte, la Felcc ha formalizado la investigación por el delito de infanticidio en grado de tentativa en contra de la madre, se investiga el caso.

Mira la programación en Red Uno Play