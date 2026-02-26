TEMAS DE HOY:
Comunidad

Padre clama ayuda para encontrar a Melani, desaparecida desde el martes en Cochabamba

La adolescente desapareció el martes tras salir de su casa en Villa Pagador, en Cochabamba. Su padre teme que esté siendo influenciada por un hombre mayor y pide que regrese. Cualquier información puede comunicarse al 68596868.

Cristina Cotari

26/02/2026 10:12

Cochabamba

Un padre de familia vive horas de angustia tras la desaparición de su hija Melani Mayte López Marquina, una adolescente que salió de su vivienda el pasado martes y desde entonces no se conoce su paradero. La familia vive en la zona de Villa Pagador, en la zona sur de la ciudad de Cochabamba.

El progenitor relató que  la menor salió de su casa con su mochila, algunos cuadernos y poca ropa,  no llevó su teléfono celular, pero lo dejó con una sesión iniciada en su celular en la que la familia descubrió la creación de una cuenta de pagos digitales a través de la cual presuntamente recibía y enviaba dinero.

 

 

“Estoy bien preocupado porque mi niña nunca hace eso, ella es tierna y cariñosa. Tuvimos una discusión porque andaba con malas amistades. Yo me enteré por algunas personas y le reclamé, su madre también”, contó el padre entre lágrimas.

“Hijita, regresa. No necesitas trabajar, siempre te hemos dado lo que hemos podido. Tu madre está enferma y no puede caminar. Te amamos, eres nuestro orgullo”, expresó.

El padre, que trabaja como lubricantero realizando cambios de aceite, indicó que desde el día de la desaparición recorre distintos lugares buscándola.

También señaló que en enero la menor comentó que estaba ganando dinero ayudando en el armado de bicicletas durante vacaciones, mientras que a otra persona le habría dicho que realizaba trabajos de limpieza.

La familia teme que pueda estar siendo influenciada por terceros y pide a la población brindar cualquier información que ayude a dar con su paradero.

Cualquier dato puede ser comunicado al número 68596868.

