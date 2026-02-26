TEMAS DE HOY:
Comunidad

Camacho lidera los actos por la fundación de Santa Cruz en San José de Chiquitos

El Concejo Municipal, el alcalde, el Subgobernador y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, participaron del acto realizado frente al busto de Ñuflo de Chavez.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

26/02/2026 9:39

Gobernador y autoridades locales encabezaron homenaje a Ñuflo de Chavez
Santa Cruz, Bolivia

Autoridades departamentales participaron la mañana de este 26 de febrero en los actos conmemorativos por los 465 años de la fundación de Santa Cruz de la Sierra.

La ceremonia se desarrolló a las 8:00 frente al busto del capitán Ñuflo de Chavez, en la plaza principal del municipio de San José de Chiquitos, donde se realizó la entrega de una ofrenda floral.

Luis Fernando Camacho participó en los actos por la fundación de Santa Cruz

En el acto estuvieron presentes el Concejo Municipal en pleno, el alcalde, el Subgobernador de la provincia Chiquitos y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien acompañó la conmemoración oficial.

Las autoridades recordaron que el 26 de febrero de 1561 Ñuflo de Chavez fundó Santa Cruz de la Sierra a orillas del arroyo Sutó.

El sitio fundacional original se encuentra actualmente dentro del radio urbano del municipio y está protegido en el Parque Nacional Histórico Santa Cruz La Vieja, donde permanecen las ruinas arqueológicas del primer asentamiento.

