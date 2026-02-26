Vecinos de Pampahasi exigen mayor presencia policial tras agresión a dos menores

La indignación crece en Pampahasi Central, donde padres de familia y vecinos salieron a exigir mayor presencia policial tras un hecho reciente que generó preocupación y consternación en la zona, cuando dos menores fueron agredidos a golpes por otro a plena luz del día. Dirigentes aseguraron que no es un problema aislado, sino una situación constante de inseguridad.

La presidenta de la zona manifestó que las laderas carecen de vigilancia permanente.

“Estamos pidiendo, por favor, seguridad policial. Pampahasi no solamente es la cancha Venus, tenemos Pampahasi Central, Villa San Juan y Villa Ilimani, y carecemos de presencia policial”, reclamó.

A esta demanda se sumó el presidente de la junta escolar del colegio Delia Gambarte, Mario Osco, quien manifestó su preocupación por la seguridad de los estudiantes que transitan diariamente por el lugar.

“Estamos preocupados. No vemos presencia policial. A veces la Policía brilla por su ausencia. Aparece cuando pasa algo y después ya no vuelve”, sostuvo.

Los padres de familia exigen que el caso reciente no quede inconcluso y que las autoridades actúen de oficio.

“No solamente exigimos disculpas públicas, exigimos el cumplimiento de la ley y las garantías necesarias”, afirmó uno de los padres de familia.

Asimismo, cuestionaron la falta de intervención ante situaciones cotidianas que consideran riesgosas para menores de edad.

Los vecinos pidieron la presencia constante de efectivos policiales y una coordinación efectiva con la Defensoría y otras instancias de protección, para garantizar la seguridad de niñas, niños y adolescentes que asisten a unidades educativas en el sector.

Mira la programación en Red Uno Play