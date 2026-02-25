Centros de salud solo atenderán emergencias este jueves y viernes por paro

Los trabajadores en salud ingresarán en un paro de 48 horas este jueves y viernes, medida que afectará la atención en distintos centros médicos. En el Centro de Salud “Vida y Esperanza”, donde se realizó un recorrido la noche de este miércoles, se confirmó que no habrá atención regular y que solo se recibirán casos de emergencia.

Pacientes que llegaron hasta el lugar expresaron su preocupación ante la suspensión del servicio, en medio de un contexto sanitario complicado por enfermedades respiratorias y casos de chikungunya.

Una madre denunció que su hija, quien requiere nebulizaciones cada ocho horas, no fue atendida y le indicaron que regrese al día siguiente, pese a que ya se había anunciado el paro.

“Ni siquiera quisieron hacerle la nebulización que necesita cada ocho horas. Me dijeron que vuelva mañana. Los niños se pueden morir, es urgente lo que ella necesita”, reclamó. Según relató, la menor incluso estuvo internada previamente en ese mismo centro.

Otra paciente manifestó su malestar tras no recibir atención por un fuerte resfrío y dolores corporales. “Me dijeron que solo atienden emergencias. Tengo dolor en la cabeza, en la garganta y en el cuerpo, no lo aguanto. Me dijeron que vuelva mañana, pero si hay paro, no creo que atiendan”, señaló.

La medida de presión se suma a anteriores jornadas de paro protagonizadas por el sector salud. Los pacientes consideran que la suspensión del servicio agrava la situación, especialmente en un periodo donde incrementan las enfermedades respiratorias.

