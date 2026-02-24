Santa Cruz: trabajadores en salud advierten paro de 48 horas por falta de pago de salarios

El sistema público de salud podría ingresar en un paro de 48 horas este jueves y viernes si el municipio no cumple con el pago de salarios adeudados y la reincorporación de trabajadores despedidos, advirtió Jorge Jiménez, dirigente del sector salud, quien confirmó que el plazo vence este miércoles.

Jiménez explicó que inicialmente la medida de presión ya estaba definida. Sin embargo, tras una reunión con la Defensoría del Pueblo, se determinó ingresar en un cuarto intermedio para dar oportunidad a que las autoridades municipales regularicen la situación.

“Vamos a esperar hasta el día miércoles. Ya son 15 días de retraso en la cancelación del salario del mes de enero”, señaló el dirigente, al recordar que se trata de una nueva gestión municipal y que los trabajadores no cuentan con garantías de estabilidad laboral.

Denunció además que existen represalias y desvinculaciones que vulneran derechos laborales, lo que mantiene al sector en estado de emergencia.

Según el acuerdo suscrito ante la Defensoría del Pueblo, si hasta este miércoles se efectivizan los pagos y se resuelven las demandas planteadas, la medida quedará sin efecto. Caso contrario, el paro de 48 horas será acatado desde el jueves.

El dirigente también respondió a los cuestionamientos de la población, especialmente en un contexto de alerta sanitaria por casos de chikungunya. Aseguró que comprenden la preocupación ciudadana, pero subrayó que los trabajadores también son parte de la población y dependen de su salario para cumplir funciones.

Desde el municipio se indicó que los pagos ya fueron realizados, aunque los trabajadores sostienen que hasta el momento no se han reflejado en sus cuentas.

