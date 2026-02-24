¿Qué viene ahora? El mapa criminal tras la muerte de “El Mencho”

La confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sumió a México en una jornada de caos y abrió una interrogante sobre el futuro del mapa criminal en la región. El operativo, que dejó un saldo de casi 60 fallecidos —entre ellos 27 agentes de seguridad—, desató una respuesta inmediata de la organización criminal con más de 250 actos de violencia urbana en 22 estados del país.

Raúl Benítez, experto en seguridad, señaló que este golpe representa el hito más significativo contra el narcotráfico desde la captura de "El Mayo" Zambada y "El Chapo" Guzmán.

"Este cartel se empezó a volver poco a poco el que controlaba las actividades criminales, caracterizándose por su alta violencia y actividades contra la población en el área pacífica", explicó Benítez.

El experto añadió que la organización no solo domina el tráfico de fentanilo y cocaína, sino que extendió sus tentáculos hacia la extorsión, el tráfico de migrantes y el robo de combustible, con presencia incluso en países andinos y África.

Ante los ataques, que incluyeron la quema de gasolineras y bloqueos de carreteras, la Cancillería de Bolivia emitió un comunicado de emergencia para asistir a los residentes bolivianos en territorio mexicano.

"Las secciones consulares se encuentran en estado de alerta permanente", dicta el informe oficial, habilitando líneas de emergencia para asegurar el bienestar de los compatriotas frente a lo que Benítez describe como un intento del cártel por "infundir mucho temor hacia la población para imponer su orden".

Dijo que el futuro inmediato de los grupos delictivos apunta a una posible fragmentación o a una lucha interna por el poder, aunque el gobierno mexicano ha desplegado a más de 10.000 efectivos para contener la situación.

Un factor crítico es la proximidad del Mundial de Fútbol 2026, donde Guadalajara es sede principal.

"Se habla de un fortalecimiento intensivo de la ciudad de Guadalajara en los próximos 15 días con todas las fuerzas policiales y militares para que las células de esta organización no actúen violentamente", destacó el especialista.

Según Benítez, aunque la violencia podría disminuir en los próximos días, el desmantelamiento de la estructura financiera y operativa del CJNG será el verdadero reto para evitar que un nuevo liderazgo emerja con la misma agresividad.

