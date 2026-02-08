¡Terrible! Una pelea por un chicle terminó con la muerte de un joven tras un golpe en la cabeza

Un adolescente de 16 años murió en el Hospital Brasilia de Águas Claras, en el Distrito Federal de Brasil, luego de permanecer más de dos semanas en estado crítico tras sufrir una violenta golpiza durante una discusión trivial.

La víctima fue identificada como Rodrigo Castanheira, quien resultó gravemente herido la noche del 22 de enero en la localidad de Vicente Pires, tras un altercado con Pedro Arthur Turra Basso, un joven de 19 años vinculado al automovilismo deportivo. Según medios locales, la pelea se habría originado por un chicle, lo que derivó en una agresión de extrema violencia.

De acuerdo con testigos, el acusado lanzó un chicle a un amigo de la víctima, lo que provocó una discusión que escaló rápidamente. En medio del forcejeo, Castanheira se golpeó la cabeza contra la puerta de un automóvil, sufriendo lesiones de gravedad. El joven fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde ingresó en coma inducido desde la madrugada del 23 de enero.

Como consecuencia del impacto, el adolescente sufrió un paro cardiorrespiratorio de 12 minutos, lo que agravó su estado de salud. Pese a los esfuerzos médicos, falleció tras más de dos semanas de agonía. La familia confirmó la muerte a través de su abogado, Albert Halex.

El agresor fue detenido inicialmente el 30 de enero, pero quedó en libertad tras pagar una fianza. Sin embargo, el 2 de febrero volvió a ser recluido con detención preventiva, medida que se mantiene hasta la fecha. Por disposición judicial, permanece en una celda individual, aunque bajo las mismas condiciones que el resto de los internos.

El juez Diaulas Ribeiro aclaró que el imputado no cuenta con privilegios especiales y que la medida busca únicamente resguardar su integridad física dentro del penal.

Con el fallecimiento de la víctima, la causa judicial será recalificada de lesiones gravísimas a homicidio, lo que podría agravar la situación legal del acusado.

La investigación también reveló que el joven de 19 años enfrenta otras denuncias por hechos violentos, entre ellas una pelea registrada en 2025, una denuncia por obligar a una menor a consumir alcohol y una agresión durante un conflicto de tránsito. Estos antecedentes incrementaron la preocupación social y la presión sobre la Justicia para que el caso sea sancionado con severidad.

El hecho generó conmoción en la comunidad y reabrió el debate sobre la violencia juvenil y las consecuencias irreparables de conflictos que comienzan por motivos insignificantes.

