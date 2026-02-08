¿Viscarra llegará al repechaje con la Verde tras lesionarse en Alianza? Esto se sabe

La Selección boliviana ya recibió el informe médico sobre la lesión que sufrió Guillermo Viscarra en Alianza Lima y, pese a la preocupación inicial, el panorama apunta a que el guardameta podrá llegar al repechaje de marzo.

De acuerdo con los primeros reportes, Viscarra presenta un desgarro de segundo grado en el recto femoral derecho, una lesión que demandará un periodo de recuperación estimado entre tres y cuatro semanas. Desde el entorno de la Federación Boliviana de Fútbol señalan que el arquero se recuperará a tiempo y estará con el plantel en México.

El problema físico se originó durante el partido que el equipo peruano perdió por 1-0 ante 2 de Mayo de Paraguay, por la Copa Libertadores. Tras el encuentro, Viscarra fue sometido a exámenes médicos y el club confirmó oficialmente el diagnóstico.

Mientras avanza el proceso de rehabilitación, el cuerpo técnico de la Verde mantiene seguimiento permanente a los futbolistas que forman parte del plan para el repechaje ante Surinam, y se realizaron las primeras consultas directamente con el jugador.

En Perú se maneja que Viscarra podría perderse al menos seis partidos: cinco del torneo local y uno de la Libertadores. Si los plazos se cumplen, su regreso a las canchas podría darse en la primera semana de marzo, antes de integrarse a la concentración en Monterrey.

El arquero ya inició su recuperación con fisioterapia, y además recibirá apoyo y monitoreo a distancia por parte del cuerpo médico de la Selección.

Viscarra es uno de los tres arqueros que el DT Óscar Villegas tiene en carpeta para el repechaje, junto a Carlos Lampe y el juvenil Gerónimo Govea, aunque también aparece como alternativa Rodrigo Banegas, de The Strongest.

