Internacional

¡Imágenes impactantes! Un juego mecánico colapsa, aplasta a un policía y deja 13 heridos en feria de la India

La atracción, conocida como “Tsunami”, se encontraba en funcionamiento con unas 20 personas cuando, según testigos, se atascó en lo alto y comenzó a comportarse de manera inusual.

Charles Muñoz Flores

08/02/2026 9:18

Tragedia en feria de India: un policía murió al colapsar un juego mecánico. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.

Un trágico accidente se registró en el estado de Haryana, en el norte de la India, luego de que una atracción mecánica de feria se desplomara con pasajeros a bordo, provocando la muerte de un inspector de policía y dejando al menos trece personas heridas.

El hecho ocurrió en una feria instalada en la ciudad de Faridabad, cercana a Nueva Delhi. La atracción, conocida como “Tsunami”, se encontraba en funcionamiento con unas 20 personas cuando, según testigos, se atascó en lo alto y comenzó a comportarse de manera inusual. Instantes después, los soportes de la estructura cedieron y el juego cayó bruscamente.

De acuerdo con las autoridades locales, el inspector fallecido tenía 36 años de servicio y estaba próximo a jubilarse. El oficial se encontraba colaborando en las tareas de evacuación cuando la estructura terminó por desplomarse.

“El inspector perdió la vida mientras rescataba a personas. Los heridos están recibiendo atención médica. Se está investigando lo ocurrido y se tomarán medidas estrictas contra los responsables”, declaró Ayush Sinha, jefe distrital.

Testigos relataron escenas de desesperación. “El columpio se quedó atascado arriba y la gente empezó a gritar. Subí para ayudar y logré bajar a siete u ocho personas antes de que la estructura cayera sobre quienes quedaban y sobre el inspector”, contó un hombre al medio local Bhaskar English.

Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, mientras que el parque de diversiones fue evacuado y cerrado de inmediato.

El accidente generó aún más preocupación debido a que, apenas una hora antes, una de las puertas principales del recinto también había colapsado, causando lesiones a otras dos personas.

Las autoridades de Faridabad iniciaron una investigación contra los operadores de la feria por presunta negligencia técnica. En paralelo, el Gobierno regional de Haryana anunció que brindará asistencia económica a las familias de las víctimas.

A continuación, el video:

 

