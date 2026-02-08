Muere Brad Arnold, fundador de 3 Doors Down, tras una valiente lucha contra el cáncer

El músico falleció tras una batalla contra el cáncer de riñón en etapa cuatro. La banda confirmó la noticia a través de un comunicado oficial.

Brad Arnold, fundador, vocalista principal y compositor de la banda estadounidense 3 Doors Down, falleció este sábado 7 de febrero a los 47 años, luego de enfrentar un cáncer de riñón con metástasis en los pulmones, diagnosticado en mayo de 2025.

La noticia fue confirmada por la propia agrupación mediante un mensaje publicado en redes sociales, donde destacaron su legado musical y humano. Según el comunicado, el artista murió en paz, mientras dormía, acompañado por su esposa Jen Arnold y su familia.

“Con el corazón lleno de tristeza, compartimos que Brad Arnold falleció tras una valiente batalla contra el cáncer”, señaló la banda.

Un referente del rock de los 2000

Como miembro fundador de 3 Doors Down, Arnold fue una figura clave en la consolidación del rock alternativo y post-grunge en los años 2000. Su estilo de composición directa y emocional conectó con millones de oyentes en todo el mundo.

Entre los temas más emblemáticos de la banda se encuentran “Kryptonite”, canción que escribió a los 15 años, además de “Here Without You”, “When I’m Gone” y “Be Like That”, considerados himnos de una generación.

Lucha pública contra el cáncer

En mayo de 2025, el propio Arnold informó a sus seguidores sobre su diagnóstico de carcinoma renal de células claras, agradeciendo el apoyo recibido y pidiendo oraciones. Su mensaje fue ampliamente compartido por fanáticos y colegas de la industria musical.

Su última publicación en redes sociales data de diciembre de 2025, cuando compartió una fotografía junto a su esposa y su mascota, con un mensaje de gratitud por la vida.

Mensajes de despedida

La banda y la familia agradecieron las muestras de cariño y apoyo, y pidieron respeto a la privacidad en este momento de duelo.

“Será profundamente extrañado y recordado por siempre”, concluye el comunicado.

Brad Arnold deja un legado que trasciende la música, marcado por su influencia artística, su fe y el vínculo cercano que mantuvo con sus seguidores.

Con información de El Universal.

