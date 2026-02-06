Un violento intento de asalto en la ciudad costera de Mar del Plata, Argentina, terminó de una manera impensada cuando una mujer quedó enganchada de su cinturón de seguridad, impidiendo involuntariamente que dos motoladrones se llevaran su camioneta.

El hecho ocurrió a plena luz del día, cerca de las 15:30 horas del jueves, en el barrio Los Andes. Según registraron las cámaras de seguridad, dos sujetos que circulaban en moto abordaron a la mujer mientras ella se encontraba dentro de su vehículo estacionado.

Uno de los atacantes bajó de la motocicleta, abrió la puerta del conductor y, tras un violento forcejeo, logró empujar a la víctima fuera del habitáculo. Sin embargo, al caer al asfalto, la mujer quedó atrapada por la correa del cinturón de seguridad, lo que bloqueó el cierre de la puerta y la capacidad de maniobra de los asaltantes.

"Si arrancaba, me pasaba por arriba"

La víctima relató con angustia la peligrosidad del momento: "Si arrancaba, me llevaba arrastrando o me pasaba por arriba". A pesar de la situación crítica, la propietaria no entró en pánico; desde el suelo, sostuvo la puerta del vehículo para evitar que el delincuente pudiera cerrarla y escapar.

Ante los gritos de auxilio, varios vecinos y peatones que circulaban por la zona acudieron rápidamente al rescate. Al verse superados en número y ante la imposibilidad de poner en marcha el vehículo debido a que la mujer seguía enganchada, los delincuentes abandonaron el lugar: uno huyó a pie y el otro en la motocicleta en la que habían llegado.

La mujer sufrió heridas leves y raspones producto de la caída y el forcejeo, pero tras ser asistida por los servicios de emergencia se confirmó que se encuentra fuera de peligro. La justicia argentina ya se encuentra analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad del barrio para identificar a los atacantes, quienes permanecen prófugos.

Con información de 0223 y TN.

Vea el video:

Mira la programación en Red Uno Play